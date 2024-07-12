Клуб «Карэ» сгорел дотла в Солнечногорске

Видео 360.ru: пожар произошел в клубе «Каре» в Солнечногорске

В Солнечногорске полностью сгорел клуб «Карэ». Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как пламя охватило здание, от него высоко в небо поднимается густой черный дым. Также на видео запечатлели работу спасателей.

В МЧС Московской области 360.ru рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 03:47.

«В 07:05 локализация на площади 400 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.