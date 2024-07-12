Клуб «Карэ» сгорел дотла в Солнечногорске

В Солнечногорске полностью сгорел клуб «Карэ». Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как пламя охватило здание, от него высоко в небо поднимается густой черный дым. Также на видео запечатлели работу спасателей.
В МЧС Московской области 360.ru рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 03:47.
«В 07:05 локализация на площади 400 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе.
Накануне огонь охватил многоэтажный жилой дом в Подольске. На место ЧП прибыли скорая, полиция и спасатели. Пожар локализовали на площади 935 квадратных метров. В результате никто не пострадал.
В тот же день спасатели локализовали пожар на складе в Химках. Огонь распространился на три тысячи «квадратов», в здании рухнула крыша.
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