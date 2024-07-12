«Вытащили клетки со зверушками». Животных из зоомагазина спасли при пожаре в Солнечногорске

Источник 360.ru: при пожаре в Солнечногорске спасли животных из зоомагазина

В Солнечногорске дотла сгорел клуб «Карэ». В соседнем помещении находился зоомагазин. Животных удалось спасти, сообщил источник 360.ru.

«Как сказали на месте, началось все с веранды. Пожарные вскрыли дверь зоомагазина, и мы вытащили клетки со зверушками», — рассказал очевидец.

По его данным, спасли всех животных, но в помещении остались аквариумы.

«В здании света нет, фильтры не работают, воздух не поступает. Надежда, что генераторы включат для поддержания, если их не залили», — добавил источник.

Спасенных животных планируют отдать на передержку.

Пожар в Солнечногорске начался ночью 12 июля. Огонь локализовали в 07:05, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.