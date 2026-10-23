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    В США пенсионерка застрелила бывшего мужа и его возлюбленную

    Werner Vermaak
    Фото: Werner Vermaak/Википедия

    В американском штате Джорджия 76-летняя Грейс Эдж расправилась с бывшим мужем и его молодой любовницей. Об этом сообщила газета Daily Mail.

    Женщина ворвалась в дом в поселке Ювалда 19 октября. Там находился 75-летний Уоллес Трумэн Эдж с 40-летней возлюбленной Памелой Кук и ее матерью Дайан.

    Грейс молча открыла огонь. Уоллес и Памела скончались от тяжелых ран. Дайан получила ранение руки, но сумела вызвать экстренные службы.

    После стрельбы нападавшая сама пришла в офис шерифа и сдалась. По данным издания, бывшие супруги развелись около 10 лет назад. При этом они периодически возобновляли отношения. Узнав о молодой любовнице экс-мужа, Грейс приревновала и решилась на преступление.

    В полиции отметили, что до развода пара постоянно ссорилась. Правоохранители 12 раз выезжали на их конфликты, но никого не арестовывали.

    Ранее в России пенсионерку задержали за убийство мужа 27-летней давности.

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