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    Один человек погиб и шестеро пострадали при стрельбе в ТЦ в Калифорнии

    Фото: 360.ru

    В американском городе Фэрфилд, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Solano Town Center. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

    Стрельба произошла вечером 30 октября, примерно в 20:30 по местному времени, в магазине товаров для Хэллоуина Spirit Halloween. Пули попали в семерых человек, одного из которых спасти не удалось.

    Шестерых раненых госпитализировали. Состояние троих врачи оценивают как критическое.

    Личность стрелявшего еще не установили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

    Мэр расположенного неподалеку Суисун-Сити Альма Эрнандес призвала жителей соблюдать осторожность и следить за сообщениями полиции, не полагаясь на непроверенную информацию.

    Ранее девять человек погибли в результате массовой стрельбы в городе Эри штата Пенсильвания в США. Среди жертв — двое детей и беременная женщина.

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