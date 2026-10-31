Один человек погиб и шестеро пострадали при стрельбе в ТЦ в Калифорнии

В американском городе Фэрфилд, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Solano Town Center. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла вечером 30 октября, примерно в 20:30 по местному времени, в магазине товаров для Хэллоуина Spirit Halloween. Пули попали в семерых человек, одного из которых спасти не удалось.

Шестерых раненых госпитализировали. Состояние троих врачи оценивают как критическое.

Личность стрелявшего еще не установили. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

Мэр расположенного неподалеку Суисун-Сити Альма Эрнандес призвала жителей соблюдать осторожность и следить за сообщениями полиции, не полагаясь на непроверенную информацию.

Ранее девять человек погибли в результате массовой стрельбы в городе Эри штата Пенсильвания в США. Среди жертв — двое детей и беременная женщина.