Четыре человека погибли при стрельбе у продуктового магазина в Арканзасе

CBS: в результате стрельбы в Арканзасе четверо погибли, девять человек ранены

Возле продуктового магазина в американском штате Арканзас произошла стрельба, жертвами которой стали четыре человека. Еще девять пострадали, сообщил телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Звуки выстрелов в Фордайсе, у магазина Mad Butcher прозвучали утром 21 июня. На место происшествия выехала полиция, по которой вооруженный дробовиком мужчина открыл огонь.

Изначально полиция штата сообщала о трех погибших. Утром 22 июня в больнице умер один из получивших ранения. Жертвами стрельбы стали 23-летняя Кэлли Уимс, 50-летний Рой Стерджис, 62-летняя Ширли Тейлор и 81-летняя Эллен Шрам.

В ходе перестрелки ранения получили два полицейских. Их жизни ничто не угрожает. Пострадавшими также стали семь человек — пять женщин и двое мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. Четверо из них на утро субботы оставались в больнице Литл-Рока. Состояние одной из раненых медики оценили как критическое.

Стрелком оказался Трэвис Юджин Поузи из Нью-Эдинбурга, штат Арканзас. Его арестовали.

По данным полиции, после перестрелки его госпитализировали с незначительными травмами, а затем взяли под стражу. Мужчину обвинили в убийстве по трем пунктам. Поузи грозит смертная казнь.

В последний раз массовая стрельба у супермаркета в США произошла в 2022 году. Тогда погибли 10 афроамериканцев. Расстрелявшему их Пейтону Гендрону вынесли приговор о пожизненном заключении.

