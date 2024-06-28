«Очень жесткое ДТП». Очевидцы сообщили об аварии с маршруткой в Краснодаре

Жители Краснодара сообщили о ДТП с маршруткой и легковушками

В Краснодаре утром 28 июня произошла авария с маршруткой и двумя легковушками. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Типичный Краснодар». Официальных сведений пока нет.

По словам очевидца, авария случилась в районе «Немецкая деревня».

«Очень жесткое ДТП, только что. Дорога полностью заблокирована», — подчеркнул он.

Судя по видео, на месте происшествия столпилось много людей. Свидетель столкновения добавил, что оттуда «уехало уже несколько скорых».

В комментариях один из пользователей заметил, что на этом участке «уже и светофор установили, а аварии продолжаются».

Ранее, 25 июня, в Краснодаре машина с водителем и двумя пассажирами, в том числе 12-летним ребенком, рухнула с парковки ТРЦ на проезжую часть. Все, кто был в салоне, погибли. Предположительно, водитель и его беременная возлюбленная поругались. Причиной мог стать конфликт из-за темы отцовства.