Взрыв автомобиля на севере Москвы был очень громким. Очевидица ЧП Арзу Васильева рассказала 360.ru, что сразу не поняла, что произошло.

Она заметила, что хлопок произошел ранним утром — около 06:00. По ее словам, после взрыва заработали сигнализации у машин. Женщина решила проверить, что случилось, и посмотрела на обстановку перед и за домом. Однако она ничего не увидела.

«Думала, может, на стройке что-то упало. <…> Сильный, очень громкий был хлопок», — подчеркнула Арзу.

Она добавила, что на улице сразу после взрыва было тихо. Женщина предположила, что ничего страшного не произошло и отправилась спать.

Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке рядом с жилым многоквартирным домом в Москве утром 24 июля. Известно о пострадавшем водителе автомобиля и его супруге. Как рассказал «Известиям» очевидец, мужчине оторвало ногу. Он находился в сознании, когда его вынесли из авто. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП. Одной из версий взрыва машины назвали покушение на убийство.