Обвиняемую в издевательствах над детьми в рехабе отправили под домашний арест

В Подмосковье суд отправил под домашний арест 18-летнюю жительницу Одинцово. Ее обвиняют в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в Дедовске. В распоряжении 360.ru оказалось видео, на котором подсудимая в сопровождении матери покидает здание суда.

С августа по ноябрь в Дедовске действовала преступная группа. Они открыли реабилитационный центр, куда привели 24 подростков с зависимостями. Предполагалось, что с несовершеннолетними будут работать психологи, однако на деле подростков избивали и пытали.

В реанимацию 23 ноября поступил 16-летний мальчик с многочисленными травмами головы, тела и конечностей. На его запястьях и ступнях обнаружены следы связывания. По подозрению в избиении и пытках задержали администратора реабилитационного центра и 18-летнюю девушку-постоялицу рехаба, которая участвовала в избиении и истязании подростков.

«С учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Суд постановил отправить обвиняемую под домашний арест до 22 января 2026 года.

«Хорошая, вежливая девочка. Всегда, когда видела, здоровалась, всегда помогала, обращалась вежливо на „вы“», — отметила соседка Ксения.

Пару лет назад, по словам Ксении, девушка собралась быть волонтером.

Как выяснил 360.ru, подростков, находившихся в реабилитационном центре в Дедовске, избивали, пытали и морили голодом. Говорить об издевательствах родителям строго запрещалось. Накануне арестовали другого подозреваемого в издевательствах над несовершеннолетними в Дедовске.