Обстановку у пострадавшего дома на улице Генерала Тюленева сняли на видео

Появилось видео, снятое у многоэтажки на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне прогремел мощный взрыв. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Квартира на верхнем этаже жилого дома выгорела практически полностью. На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб.

Ранее появился список пострадавших при ЧП. Медицинская помощь потребовалась шести местным жителям, в том числе двухлетнему ребенку, получившему ожог верхних дыхательных путей и ушиб головы.

Утром 5 мая на месте взрыва началось повторное возгорание. Тление обнаружили под плитами строения.

Взрыв прогремел в доме вечером 4 мая. После этого начался сильный пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров. По последним данным, погибли три человека.