Обстановку у пострадавшего дома на улице Генерала Тюленева сняли на видео
Появилось видео, снятое у многоэтажки на улице Генерала Тюленева в Москве, где накануне прогремел мощный взрыв. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
Квартира на верхнем этаже жилого дома выгорела практически полностью. На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб.
Ранее появился список пострадавших при ЧП. Медицинская помощь потребовалась шести местным жителям, в том числе двухлетнему ребенку, получившему ожог верхних дыхательных путей и ушиб головы.
Утром 5 мая на месте взрыва началось повторное возгорание. Тление обнаружили под плитами строения.
Взрыв прогремел в доме вечером 4 мая. После этого начался сильный пожар, охвативший площадь в 100 квадратных метров. По последним данным, погибли три человека.
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