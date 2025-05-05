Москвич заявил, что взрыв в Теплом стане был мощным и его нельзя назвать хлопком

Взрыв, который произошел в жилом доме по улице Генерала Тюленева в Москве, был очень мощным, его нельзя назвать простым хлопком. Об этом 360.ru рассказал один из местных жителей.

«Говорят, это хлопок был. На хлопок это, конечно, не было похоже. Это был взрыв. Самый настоящий взрыв. Достаточно мощный», — рассказал мужчина.

По его словам, после взрыва многие жильцы испугались и вышли на балконы, чтобы понять, что случилось. Кроме того, он добавил, что в машинах из-за взрыва сработала сигнализация, а в окнах звенели стекла.

Через некоторое время после взрыва, люди стали выходить на улицу из подъездов, рассказал очевидец.

Взрыв в многоэтажном доме в Москве на улице Генерала Тюленева произошел вечером в воскресенье, 4 мая. Пострадали пять человек, из них двое детей. Два человека погибли.