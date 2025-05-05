Повторное возгорание началось в многоэтажке на улице Генерала Тюленева

Источник 360.ru: возгорание возникло утром в доме на улице Генерала Тюленева

В жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где накануне прогремел взрыв, началось повторное возгорание. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место происшествия вновь прибыл отряд спасателей. Они обнаружили, что под плитами строения происходит тление.

«Приступить к тушению не могут. Надо разбирать», — уточнил собеседник 360.ru.

Ранее стало известно, что при взрыве в многоэтажке погибли два человека. Их тела смогли эвакуировать в 04:56 из квартиры, расположенной на девятом этаже.

Мощный взрыв прогремел в доме вечером в воскресенье, 4 мая. После него начался пожар, распространившийся на площади 100 квадратных метров. Пострадали шесть человек.