Появился список пострадавших при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева

Шесть человек госпитализировали после пожара в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где накануне прогремел взрыв. Список опубликовал Telegram-канал Shot .

В числе пострадавших оказались двое детей — двухлетний мальчик и его 11-летняя сестра, находившиеся в одной квартире. У обоих диагностировали ожог верхних дыхательных путей и ушиб головы.

Травмы различной степени тяжести получили еще четыре человека. С переломами и ожогом верхних дыхательных путей в больницу доставили 88-летнюю женщину. Также госпитализировали 39-летнего мужчину с ожогами 80% тела и 34-летнего местного жителя.

За помощью с резаной раной пальца обратился 19-летний молодой человек. Позже он отказался от госпитализации.

Ранее стало известно о повторном возгорании на месте взрыва. Спасатели обнаружили, что под плитами строения началось тление.