Обрушение кровли произошло на загоревшемся складе в Пушкино

Обрушение кровли произошло на полыхающем складе в Пушкино. Группировку сил увеличили вдвое, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

«Группировка сил и средств на пожаре в Подмосковье увеличена до более 100 человек и 27 единиц техники», — объявило министерство.

Площадь возгорания составила 21 тысячу квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 13 тысяч «квадратов». Пожарно-спасательные подразделения МЧС Москвы приведены в состояние готовности.

Ранее сообщалось об участии 50 специалистов и 12 единиц техники в тушении пожара. На загоревшемся складе находились бочки с легковоспламеняющейся жидкостью, поддоны и газовые баллоны. Огонь перекинулся на соседнее здание.

К месту ЧП выдвинулась лаборатория по замеру качества воздуха. Минэкологии Подмосковья сообщило, что находящиеся неподалеку посты контроля не зафиксировали превышений концентрации загрязняющих веществ.