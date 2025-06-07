Специалисты проверили качество воздуха около полыхающего склада в Пушкино

Минэкологии Подмосковья: воздух в районе пожара в Пушкино безопасен

Концентрация вредных веществ около склада на Новой улице в Пушкино соответствует нормативам. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«По данным с ближайших постов контроля качества, <…> расположенных на расстоянии 1,3-3,8 километра, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ не превысили 0,2 предельно допустимой максимальной разовой концентрации», — сообщили специалисты.

В городском округе Пушкинский, по данным Минэкологии Подмосковья, дует ветер преимущественно западного направления скоростью один метр в секунду. Смещение продуктов горения происходит в восточные районы городского округа.

Пожар произошел на складе, где хранились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны. Площадь возгорания превысила 20 тысяч квадратных метров.