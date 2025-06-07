Склад с горюче-смазочными материалами вспыхнул в Подмосковье

МЧС: в Пушкино загорелось здание с газовыми баллонами

В Пушкино вспыхнуло здание, где хранились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны. Как сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области, площадь пожара уточняется.

«Горит склад в городе Пушкино, улица Новая, дом 16. Силы и средства на место выехали, работают уже. Площадь пожара пока уточняется», — отметили в ведомстве.

На месте трудятся более 50 профессионалов и 12 единиц техники. Ресурсы продолжают увеличиваться, добавили в пресс-службе МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.