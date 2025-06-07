Склад с горюче-смазочными материалами вспыхнул в Подмосковье

В Пушкино вспыхнуло здание, где хранились бочки с легковоспламеняющимися жидкостями, газовые баллоны и поддоны. Как сообщили 360.ru в пресс-службе МЧС России по Московской области, площадь пожара уточняется.
«Горит склад в городе Пушкино, улица Новая, дом 16. Силы и средства на место выехали, работают уже. Площадь пожара пока уточняется», — отметили в ведомстве.
На месте трудятся более 50 профессионалов и 12 единиц техники. Ресурсы продолжают увеличиваться, добавили в пресс-службе МЧС России. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее в промышленной зоне Кстово вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил битумоварку объемом 200 кубических метров. К ликвидации возгорания привлекли свыше 70 человек и 26 машин.
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