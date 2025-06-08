Обломки сбитого дрона повредили три дома в Калужской области

Губернатор Шапша: обломки БПЛА повредили кровлю и окна трех домов под Калугой

Обломки беспилотника, уничтоженного в Боровском районе, повредили крыши и окна трех частных домов. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

«Пострадавших нет. На месте работает оперативная группа», — уточнил он.

Как уточнил глава региона, в ночь на 8 июня российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь вражеских дронов на территории Сухиничского и Боровского районов. Обошлось без жертв и пострадавших. На месте ЧП работают оперативные группы.

Всего за ночь военные ликвидировали 61 украинский беспилотник над регионами России. Дроны сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях, а также над Московским регионом и Крымом.

Временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга. Спустя несколько часов их сняли.