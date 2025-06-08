В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга сняли ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга вновь разрешено принимать и отправлять самолеты. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Ограничения вводили, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов, уточнили в Росавиации.

Над Московским регионом утром 8 июня сбили девять дронов. На месте падения обломков работают спецслужбы.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью системы ПВО сбили семь беспилотников над Сухиничским и Боровским районами. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки одного из уничтоженных БПЛА повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов.