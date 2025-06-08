Более 60 украинских дронов сбили ночью над регионами России

Минобороны: над регионами России за ночь сбили 61 украинский дрон

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 61 вражеский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дроны пытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую области, Московский регион и Крым.

Над Московским регионом сбили девять беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что ночью над регионом российские системы ПВО сбили десять вражеских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью в двух районах сбили семь беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. Обломки одного сбитого дрона повредили крыши и окна трех частных домов.

Временные ограничения на полеты вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга.