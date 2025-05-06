Обломки БПЛА обнаружили в деревне Кувекино в Новой Москве после атаки дронов

В деревне Кувекино на Кувекинской улице в Москве нашли обломки беспилотника, сбитого ночью. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на месте ЧП также лежит предмет, похожий на боеприпас. По адресу направили сотрудников экстренных служб.

Сегодня ночью над столичным регионом сбили 19 беспилотников. Первую волну атаки отбили после полуночи. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых БПЛА. Затем стало известно об остальных.

Обломки от одного из сбитых дронов врезались в многоэтажку у метро Каширская. В Сети появилось видео с места происшествия.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что в течение ночи силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 105 украинских беспилотников над российскими регионами.

Над Брянской областью — 32 дрона, над Воронежской — 22, над Московским регионом — 19. Еще 10 дронов ликвидировали над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской, по два — над Липецкой и Самарской, по одному — над Владимирской, Ростовской и Курской областями.