Почти два десятка летевших на Москву БПЛА уничтожили силы ПВО ночью 6 мая

Сегодня ночью в сторону Москвы прилетели 19 украинских беспилотников. Силы ПВО сбили вражеские дроны. Об обстановке в столичном регионе доложил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Первая атака БПЛА началась после полуночи. Градоначальник сообщил о пяти сбитых дронах. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Затем, в 01:29 Собянин сообщил об еще одном дроне, а в 01:57 о трех новых. Уже в 02:17 мэр написал об уничтожении 10 других БПЛА в небе над столицей.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — заявил Собянин.

Кроме того, во всех столичных аэропортах вводили ограничения на полеты. В 03:39 запрет отменили в авиагаванях Шереметьево и Внуково, а в 05:03 — в Домодедово и Жуковском.