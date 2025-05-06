Появилось видео с многоэтажкой в Москве, в которую врезались обломки БПЛА

У многоэтажки у метро Каширская, в которую ударились обломки беспилотника, работают сотрудники оперативных служб. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Baza.
Сегодня ночью над столичным регионом сбили 19 беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.
Первая атака БПЛА произошла после полуночи. Сначала мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках, ближе к двум заявил об еще четырех, а после рассказал о 10 других сбитых дронах.
Также во всех московских аэропортах вводили ограничения. В 03:39 отменили запрет в Шереметьево и Внуково, а в 05:03 – в Домодедово и Жуковском. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром ушли 34 самолета.
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