Появилось видео с многоэтажкой в Москве, в которую врезались обломки БПЛА

У многоэтажки у метро Каширская, в которую ударились обломки беспилотника, работают сотрудники оперативных служб. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал Baza .

Сегодня ночью над столичным регионом сбили 19 беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал.

Первая атака БПЛА произошла после полуночи. Сначала мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о пяти сбитых беспилотниках, ближе к двум заявил об еще четырех, а после рассказал о 10 других сбитых дронах.

Также во всех московских аэропортах вводили ограничения. В 03:39 отменили запрет в Шереметьево и Внуково, а в 05:03 – в Домодедово и Жуковском. По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, в период действия ограничений на запасной аэродром ушли 34 самолета.