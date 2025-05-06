Силы ПВО за ночь сбили 105 украинских БПЛА

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 105 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи с 21.00 до 04.00 уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что 32 беспилотника ликвидировали над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — сбили над Московским регионом. Также 10 БПЛА сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской, шесть — над Белгородской, по два — над Самарской и Липецкой, по одному — над Ростовской, Курской и Владимирской.

Ночью 6 мая во всех столичных аэропортах вводили ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников.