Новые взрывы прогремели над Курском

Shot: над Курском снова прогремели взрывы

Жители Курска снова услышали взрывы в небе над городом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале предупредил, что в Курске продолжает действовать ракетная опасность.

Ранее этой ночью сбитая украинская ракета упала на жилой девятиэтажный дом в Курске. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание. Оттуда эвакуировали 30 человек. В тушении огня участвовали 40 спасателей и 10 единиц техники.

Как отметил глава региона, при попадании сбитой ракеты пострадали 13 человек. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска перебросили к границе дополнительные силы и отразили попытку вторжения ВСУ. Противник потерял за последние сутки до 175 боевиков и 36 единиц бронетехники.