Пожар в Курске на месте падения ракеты ликвидировали

МЧС: в Курске ликвидировали пожар в доме, на который упала сбитая ракета ВСУ

Спасатели МЧС ликвидировали пожар в Курске на месте падения сбитой украинской ракеты. Несущие конструкции дома не нарушены, сообщило региональное ведомство в Telegram-канале .

«В девятиэтажном жилом доме выбиты окна, повреждены балконы. Несущие конструкции дома не повреждены. Происходило горение нескольких автомобилей», — указали в министерстве.

В МЧС отметили, что удалось предотвратить распространение пожара, который оперативно ликвидировали. Эвакуировали из дома 30 человек, пожарные спасли 15 жителей дома. В пожаротушении задействовали более 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

По информации главы региона, при падении ракеты пострадали 13 человек. Им оказали медицинскую помощь.