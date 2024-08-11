Минимум 13 человек пострадали после падения украинской ракеты на жилой дом в Курске

Смирнов: 13 человек пострадали после падения сбитой ракеты ВСУ на дом в Курске

В результате падения на многоэтажный дом сбитой украинской ракеты в Курске пострадали 13 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. <…> На месте работают несколько бригад скорой помощи», — отметил Смирнов.

На место ЧП выехал заместитель врио губернатора Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

Как только позволит обстановка, экстренные службы проведут полное обследование дома.

Сбитая ракета ВСУ упала на жилой многоэтажный дом в Курске ночью 11 августа. На месте падения обломков начался пожар. Спасатели вытащили из огня 15 человек, 30 жильцов эвакуировали. Очевидец поделился с 360.ru кадрами с места происшествия.