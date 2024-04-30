Крымчан предупредили об опасности обломков ATACMS | 360°

Спецоперация 30 апреля 2024, 16:26 Крымчан предупредили об опасности обломков ATACMS Военный эксперт Дандыкин: упавшие в Крыму обломки ATACMS опасны Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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После отражения атаки ракет ATACMS в Крыму рассыпались суббоеприпасы. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью Lenta.ru рассказал, что неразорвавшиеся снаряды опасны.

«Ракеты могли быть с просроченным сроком хранения. И это очень опасно», — заявил Дандыкин.

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Эксперт пояснил, что бывают различные ракеты, в том числе кассетного типа. Они заряжены суббоеприпасами, которые выглядят в виде шаров.

«Все это снаряжено различными шариками. Это суббоеприпасы, которые внутри находятся. Желательно вызывать саперов, чтобы излишнее любопытство не приводило к жертвам», — предупредил он.

Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Украинские националисты нанесли ракетный удар по Крыму в ночь на 30 апреля. Над Джанкоем и Симферополем отработала российская система противовоздушной обороны. Однако возле села Донское в Симферопольском районе рассыпались суббоеприпасы. Жителей предупредили, что ни в коем случае их нельзя трогать. При обнаружении нужно вызвать сотрудников МЧС и МВД.