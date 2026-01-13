На массовую гибель детей в роддоме Новокузнецка могла повлиять нехватка врачей

Shot сообщил о нехватке персонала в роддоме № 1 в Новокузнецке

В акушерском стационаре больницы имени Курбатова в Новокузнецке есть острая нехватка персонала. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

«Некоторые родители сообщают об острой нехватке персонала в роддоме, что также могло послужить причиной массовой гибели младенцев», — отметил источник.

Министр здравоохранения региона Андрей Тарасов во время прямого эфира в социальных сетях подтвердил смерть младенцев.

«Ситуация произошла, идет разбирательство. Выезжала комиссия Минздрава. После завершения проверки дадим официальную информацию», — ответил он на вопрос о гибели новорожденных.

Ранее стало известно, что в родильном доме № 1 Новокузнецка в январе умерли 10 детей. Все обстоятельства и причины гибели младенцев уточняются. Официальных данных причин гибели пока нет. В учреждении сейчас работает Следственный комитет.