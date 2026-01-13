За 2 недели в роддоме Новокузнецка погибли 10 младенцев

В январе в родильном доме № 1 Новокузнецка погибли 10 детей, сообщил источник РИА «Новости» . Ранее было известно о девяти умерших новорожденных. СК уже начал проверку медицинского учреждения.

Изначально местное издание ngs42.ru сообщило о смерти шестерых детей. Причем трое умерли в один день. Затем в соцсетях начали писать, что погибших больше.

«Предварительно, десять погибших», — заявил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией в родильном доме.

Сейчас роддом проверяют следователи. Все обстоятельства и причины смерти уточняются. Официальных данных о том, почему именно умерли дети, пока нет. Действия должностных лиц этого учреждения тоже получат оценку СК.