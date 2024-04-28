Нижегородские силовики избили зрителей на концерте «Коррозии металла» | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 19:58 Нижегородские силовики избили зрителей на концерте «Коррозии металла» Рейд нижегородских силовиков на концерт «Коррозии металла» сняли на видео

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Сорвавшие концерты группы «Коррозия металла» нижегородские бойцы Росгвардии избили посетителей в клубе «Ненависть». В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что силовики ворвались в стоящую перед сценой толпу и повалили нескольких человек. К некоторым зрителям применили силу. Стоявших на сцене музыкантов увел со сцены мужчина в камуфляже.

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Среди пострадавших в зале оказалась директор коллектива Мария Рунова.

В комментарии 360.ru она заявила, что сняла побои, чтобы обратиться в СК и прокуратуру.

«В присутствии детей били родителей, избивали жесточайше. Напрягу все силы, чтобы это больше не повторялось. <…> Это мой гражданский долг. Потому что блюстители правопорядка не должны так себя вести», — заявила она.

По данным областного главка МВД, причиной визита на концерт стала демонстрация артистами нацистской атрибутики и символики. В качестве силовой поддержки полицию сопровождали сотрудники СОБРа Росгвардии.

В ведомстве добавили, что задержали на выступлении группы трех мужчин в возрасте 19, 42 и 57 лет. Против них завели административное дело.

Материалы дела передали в суд, который оштрафовал лидера коллектива Сергея Паука Троицкого на одну тысячу рублей.

По данным инстанции, коллектив продавал товары с запрещенной символикой. В качестве доказательства к делу приложили снимок футболки с символикой СС. Троицкий заявил, что сам торговлей не занимался.