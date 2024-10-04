«Ничего не знаю, валите». В Митине водитель скорой отказался везти каталку к пациенту

В Митине скорая помощь в составе одного врача и водителя приехала на вызов к Ледовому дворцу. Дедушке одного из юных спортсменов стало плохо, потребовалась транспортировка, однако водитель по-хамски отказался помочь, рассказал 360.ru очевидец.

Водитель вынес из машины каталку и заявил, что ему не доплачивают за такую работу, поэтому помогать не будет. Когда он заметил съемку, то попытался выбить телефон из рук.

«Он сказал: „Я ничего не знаю, валите“. Нехватка персонала может заставлять вставать в такую позицию, что раз убрал доплату — я не буду этого делать», — отметил очевидец.

Оказавшийся рядом мужчина помог транспортировать дедушку мальчика.

«Водитель нарочито показывал, что я вам дал [каталку] — везите.<…> Мне не сложно, но сам подход… В чем проблема? Кто должен? Где у вас бригада? Кто-то должен [идти] к больному. А если там пятый этаж, лестница?» — подчеркнул он.

Москвич поговорил с врачом скорой помощи и выяснил, что на станциях сейчас острая нехватка кадров. Он предположил, что у водителя просто «накипело» именно из-за недоукомплектованной бригады и недостаточно высоких зарплат.

«У меня сложилось ощущение, что это какая-то серьезная проблема, и что у них это „кипит“. <…> и они становятся в такую позицию, что „раз убрали доплату, то я не буду это делать“. То есть проблема такого характера. Может, он и нехороший человек, [этот] водитель, но я думаю, что там проблема глубже просто», — заключил мужчина.

Ранее в Москве иностранец набросился на бригаду скорой, приехавшей к нему на вызов. Во время осмотра он повел себя неадекватно и накинулся на медиков, а позже — на сотрудников полиции.