Мигрант в Москве побил приехавших к нему врачей

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве

В Москве мигрант напал на врачей скорой помощи, а затем на пытавшихся его задержать полицейских. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба .

Бригада скорой помощи приехала к 24-летнему иностранцу. Во время осмотра он повел себя неадекватно и набросился на врачей. Подоспевшим полицейским дебошир оказал сопротивление.

Московский Следком инициировал процессуальную проверку по статье 213 УК России «Хулиганство». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Подробности нападения раскрыла пресс-служба Росгвардии. Фельдшер вызвал правоохранителей на Школьную улицу в центре Москвы. Пациент-иностранец оскорблял врачей и бросался на них. Мужчину задержали, несмотря на сопротивление, и передали полиции.

Еще одного мигранта схватили в Новой Москве. По версии следствия, он в пылу ссоры зарезал своего соотечественника.