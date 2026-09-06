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    На 26-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей, есть пострадавшие

    Авария с пятью автомобилями произошла на внешней стороне 26-го километра МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

    Один из попавших в ДТП автомобилей — такси, еще один — «Газель».

    Три человека пострадали, всем оказали первую помощь прибывшие на место медики. У пассажирки автомобиля ГАЗ закрытая черепно-мозговая травма, ее отвезли в больницу.

    По сообщению Дептранса, на внешней стороне МКАД в районе ДТП движение затруднено на 3-м километре. на месте работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства произошедшего.

    Ранее на Мичуринском проспекте произошло лобовое столкновение такси с легковым автомобилем. Один человек погиб.