На внешней стороне МКАД загорелся грузовой УАЗ

Пожар начался около 18:01 в районе съезда № 30В. На место прибыли оперативные службы, спасатели ликвидировали возгорание и разлив топлива. Площадь повреждения составила шесть квадратных метров, в результате произошедшего никто не пострадал.

Пресс-служба Дептранса Москвы сообщила, что на время тушения пожара движение по внешней стороне МКАД перекрыли, а после проливки ограничили на одной полосе. В департаменте попросили водителей заблаговременно выбирать пути объезда.

Ранее возгорание автомобиля произошло на внутренней стороне 75-го километра МКАД, неподалеку от съезда № 74.