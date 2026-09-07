Последствия массового ДТП на МКАД сняли на видео

На 76-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл

Утром 7 сентября на внутренней стороне 76-го километра МКАД, на участке после развязки с Ленинградским шоссе, произошло массовое ДТП. Об этом сообщил источник 360.ru, информацию подтвердили в пресс-службе Дептранса столицы.

По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля, грузовик и мотоцикл. На место происшествия прибыли полиция и скорая.

В результате аварии мотоциклист получил тяжелые травмы. С переломом позвоночника его транспортируют в больницу.

Движение в районе ДТП оказалось затруднено на семь километров. Перекрыты две полосы.

Ранее стало известно, что на 26-м километре МКАД столкнулись пять автомобилей. Пострадали три человека.