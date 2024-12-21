Неизвестный взорвал пиротехнику в почтовом отделении Химок

Взрыв пиротехники произошел в почтовом отделении городского округа Химки. Из-за фейерверка из помещения выбежали люди и сотрудники, сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, сработавший салют не привел к возгоранию. О пострадавших во время подрыва, а также о его организаторе пока ничего не известно.

Это не первый случай использования пиротехники в помещениях с большим скоплением людей. Днем посетители и продавцы эвакуировались из торгового центра «Форт» в московском районе Отрадное из-за срабатывания петард. Громкие звуки люди приняли за перестрелку.

По данным Shot, пиротехнику подожгла пенсионерка. После задержания она объяснила, что стала жертвой украинских мошенников.

Также из-за срабатывания фейерверков эвакуировали людей из торгового центра «Гелиос» в Королеве. По данным источника 360.ru, петарды в центре зала установила женщина.