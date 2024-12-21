Поджегшая пиротехнику пенсионерка обратила в бегство людей из московского ТЦ

Посетителей и продавцов эвакуировали из торгового центра «Форт» на северо-востоке Москвы из-за похожих на выстрелы хлопков. Как сообщил Telegram-канал Shot, громкие звуки оказались сработавшей пиротехникой, которую подожгла пожилая посетительница.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что напуганные громкими взрывами пиротехники посетители вызвали на место спасателей, полицию и медицинские бригады, допустив, что на месте могут быть раненые. Но после разъяснения ситуации специалисты уехали по другим вызовам, а в торговый центр начали запускать посетителей.