Поджегшая пиротехнику пенсионерка обратила в бегство людей из московского ТЦ

Посетителей и продавцов эвакуировали из торгового центра «Форт» на северо-востоке Москвы из-за похожих на выстрелы хлопков. Как сообщил Telegram-канал Shot, громкие звуки оказались сработавшей пиротехникой, которую подожгла пожилая посетительница.
Пенсионерку задержали охранники торгового центра. Женщина объяснила, что стала жертвой украинских мошенников.
В результате подрыва петард никто не пострадал. Но торговый центр временно прекратил работу из-за проведенной эвакуации.
Источник 360.ru в экстренных службах столицы сообщил, что напуганные громкими взрывами пиротехники посетители вызвали на место спасателей, полицию и медицинские бригады, допустив, что на месте могут быть раненые. Но после разъяснения ситуации специалисты уехали по другим вызовам, а в торговый центр начали запускать посетителей.
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