Неизвестный разгромил могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Молодой человек разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Telegram-канал Mash сообщил, что злоумышленник вырвал крест, разбросал цветы и переместил фотографии.

«Охранники уже вывели молодого человека с территории кладбища. В ближайшее время его передадут сотрудникам полиции», — сообщили авторы публикации.

Когда свидетели происшествия пытались остановить вандала, тот отказывался их слушать. На просьбу одного из мужчин «стоять на месте» юноша ответил «нет» и убежал.

Легендарный ведущий программы КВН Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября. Его похоронили рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище. Проводить телеведущего в последний путь пришли его коллеги, а также бывшие и действующие участники команд клуба. Президент Владимир Путин прислал венок.

Последнюю игру Александр Масляков провел в 2022 году, после чего передал свой пост из-за состояния здоровья. В феврале 2024 года стало известно, что Александр Масляков-младший получил все права на владение КВН.