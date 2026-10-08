В Петербурге задержали пьяного мужчину, который кидал камни в окна

В Красногвардейском районе Петербурга пьяный рецидивист пытался «достучаться» до знакомой, разбивая окна камнями. Об этом пишет Neva.Today .

Около полуночи 7 октября в полицию сообщили о мужчине, который кричал и швырял камни в окна дома у парка Малиновка.

На место прибыли росгвардейцы. Выяснилось, что 48-летний дебошир пытался привлечь внимание женщины, но попал не в то окно. Женщины не было дома. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Ранее он неоднократно судим за мелкое хулиганство.