В Пентагоне знают про обстрел Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами, но комментировать его не готовы. Об этом в военном ведомстве США сообщили РИА «Новости» .

«Мы видели эти сообщения, и нам нечего сказать», — сказано в письменном ответе на запрос агентства.

В воскресенье, 23 июня, Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Силы ПВО сбили четыре ракеты, но пятая упала на пляж в Учкуевке. В результате погибли четыре человека, в том числе, два ребенка.

Одной из жертв оказалась девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Чиновник пообещал отомстить за всех детей, погибших и пострадавших по вине ВСУ.

Минобороны России возложило ответственность за удар на США. По данным военного ведомства, координаты на цели ракет ATACMS задают американские специалисты.

Такое же мнение высказал американский журналист Дэнни Хайфон. По его словам, лицо американского империализма сегодня — это убитые дети и младенцы.