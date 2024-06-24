«Я буду мстить». Заммэра Магадана сделал заявление после гибели дочери в Севастополе

Заммэра Магадана Аверьянов: я буду мстить за каждого погибшего ребенка

Заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов сделал заявление после сообщения о гибели его девятилетней дочери во время ракетного удара ВСУ по Севастополю. Его слова опубликовал Telegram-канал «Mash на волне» .

«Я буду мстить за каждого убитого ребенка, который пострадал на этом пляже. За каждого раненого», — пообещал Аверьянов.

В воскресенье, 23 июня, Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS. Силы противовоздушной обороны сбили четыре из них, но одна ракета упала на пряж в Учкуевке. В результате погибли четыре человека, в том числе, двое детей, пострадали более 150. Свыше 80 человек госпитализированы, 13 находятся в тяжелом состоянии.

Понедельник, 24 июня, в Крыму объявили днем траура по погибшим в результате ракетного удара ВСУ.

В Минобороны России ответственность за удар по мирным гражданам возложили на США. По данным ведомства, именно Америка поставила ВСУ оперативно-тактические ракеты ATACMS, а цели для них задают американские военные.