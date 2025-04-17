Неадекват устроил шоу с тараном машин на парковке в Котельниках

Появилось видео с тараном машин на автостоянке в Котельниках

Неадекватный водитель несколько раз врезался в стоящий на парковке в Котельниках автомобиль. Видеозапись случившегося появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как черная иномарка специально таранит соседнее авто. Рядом с машиной находились несколько человек, которые кричали что-то водителю и выражали недовольство происходящим.

Девушка пнула колесо иномарки, а затем попыталась преградить дорогу, чтобы водитель остановился и перестал бить чужие автомобили.

Ранее в Балашихе злоумышленник разбил несколько машин, припаркованных на улице Свердлова. В их числе оказалась и транспортное средство 360.ru. Водитель рассказал, что преступник разбил боковое стекло авто и забрал содержимое бардачка, в том числе одеколон и провода для автомобильной подсветки.

Внутри салона остался кирпич, а рядом с машиной валялись бутылки из-под алкоголя. Автомобилист предположил, что злоумышленник устроил погром, чтобы нажиться.