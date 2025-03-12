В Балашихе неизвестный неадекват разбил авто 360.ru и стоявшую рядом иномарку

В городе Балашиха в Московской области неизвестный злоумышленник разгромил несколько автомобилей, припаркованных на улице Свердлова. Среди разбитых машин оказалось и транспортное средство 360.ru.

Авто с разбитыми стеклами обнаружил водитель 360.ru Геннадий Ф. рано утром 12 марта, когда вышел на смену. По его словам, преступником двигала жажда наживы.

«Разбили кирпичом боковое стекло, кирпич остался внутри. Забрали из бардачка вещи по мелочи — одеколон и провода для автомобильной подсветки. Рядом с машиной валялись бутылки из-под пива и водки», — рассказал мужчина.

Также неизвестный разбил стоявшую рядом иномарку. У Daewoo Nexia тоже выбиты стекла. На место происшествия вызвали полицию. Теперь правоохранителям предстоит найти дебоширов.

Ранее житель Петербурга разбил не ту машину в порыве мести и попал под уголовное дело. Он трижды ударил разводным ключом по лобовому стеклу Volkswagen Polo, думая, что транспортное средство принадлежит его обидчику.