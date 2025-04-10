Девятиклассник, задержавший ворвавшегося в челябинскую школу неадекватного бодибилдера, не считает себя героем. Об этом 360.ru рассказал сам юноша.

По словам школьника, он считает долгом любого человека среагировать в подобной ситуации и попытаться остановить злоумышленника, если есть возможность, чтобы он не причинил вреда другим людям.

«Я не чувствовал опасности, понимал, что он вряд ли сможет мне что-то сделать. Больше шести лет я занимался дзюдо, а последний год — тяжелой атлетикой. Возможно, это и помогло мне его удержать, хотя вырывался он довольно сильно», — пояснил подросток.

На помощь мальчику пришел учитель ОБЗР Николай Григорьев, который работает в школе уже около 30 лет. О происходящем педагогу рассказала одна из учениц, и он тут же отправился к месту потасовки.

«Я подошел и отодвинул мальчика. Сперва пытался по-хорошему поговорить с молодым человеком, задавал ему различные вопросы. Но он стал проявлять агрессию и кричать всякую чушь — например, выкрикивал бред про свои кроссовки. Тогда пришлось положить его на пол и удерживать», — поделился Григорьев.

Преподавателю также помогал учитель физкультуры Магомед Магомедов. В беседе с 360.ru он сообщил, что впервые столкнулся с настолько неадекватным поведением.

Ранее стало известно, что ворвавшийся с ножом в учебное заведение бодибилдер увлекался наркотиками. По словам местных жителей, он мог находиться в состоянии измененного сознания. Педагоги передали злоумышленника в руки сотрудников Росгвардии.