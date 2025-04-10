«Он перенюхал». Ворвавшегося в челябинскую школу дебошира могли завербовать мошенники

Мужчина, ворвавшийся с ножом в школу в челябинском поселке Новосинеглазово, увлекался наркотиками и мог действовать по наводке мошенников. Об этом 360.ru рассказала местная жительница, знакомая с дебоширом.

Женщина отметила, что училась с ним в одном техникуме. Мужчина вырос в детдоме.

«Так-то он пацан нормальный, за ним ничего сверхъестественного не было замечено. Баловался травкой, не травкой, по слухам, он нюхал», — заявила она.

Собеседница 360.ru предположила, что неадекват был под наркотиками, когда врывался в школу.

«Мне кажется, либо он перенюхал, либо <…> ему что-то в голову ударило, либо какие-нибудь мошенники ему деньги предложили, чтобы он там теракт сделал», — сказала она.

Происшествие случилось сегодня утром. Мужчина с ножом забежал в школу и пытался пройти через турникеты. В итоге дебошира скрутили, на место ЧП вызвали росгвардейцев. Правоохранители доставили его в отдел полиции, в результате случившегося никто не пострадал.