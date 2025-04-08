«Называли толстым». Мать школьника, пырнувшего охранника в Новом Уренгое, заявила о травле

Мать устроившего поножовщину школьника из Нового Уренгоя сообщила о травле сына

Фото: 360.ru

Ученики школы в Новом Уренгое незадолго до нападения на девочку и охранника намеренно травили учащегося пятого класса из-за лишнего веса. Об этом 360.ru заявила его мать Елена.

«Сын сказал, что его дразнили. Периодически говорил, что в школе дразнят его. Мой сын — хороший ребенок, просто говорил, что его обзывают толстым. Он ни на кого зла не держал, приходил и нормально общался. Старался внимания не обращать ни на кого, отойти в сторону. Говорил, что обижают», — сказала она.

Елена добавила, что в школе всегда старались идти навстречу.

«Сейчас очень переживаю об этом, глаза выплакала. Созванивалась с папой девочки, извинялась. Звонила охраннику и спрашивала, как дела», — добавила женщина.

Отец пережившей нападение школьницы рассказал 360.ru, что дочь сейчас находится в нормальном состоянии. Также он с возмущением заметил, что сейчас в соцсетях много рассуждают о том, что напавший так себя «защищал».

«Тот ребенок был на учете, якобы себя защищал. Получается, любой нездоровый ребенок может взять оружие и нанести вред любому другому? Мне кажется, это перегибы толерантности. С дочерью все хорошо, она ничего не делала. Думаю, на нее будет психологическое давление. Права она или нет, кто-то захочет заработать бонусы, а это повлияет на психику ребенка», — подчеркнул мужчина.

Поножовщина в новоуренгойской школе произошла утром 7 апреля. Пятиклассник принес в учебное заведение складной нож и бросился на одноклассницу. Учеников бросился разнимать охранник, однако пятиклассник ударил его в шею острием, пострадавшего отвезли в больницу. Девочка сильно не пострадала, обидчику не удалось пробить ее куртку.

Ранее стало известно, что пытавшийся пырнуть ножом девочку школьник из Нового Уренгоя находился на профилактическом учете.

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