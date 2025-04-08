Сегодня 09:54 Пытавшийся пырнуть ножом девочку школьник из Нового Уренгоя состоял на учете
В Новом Уренгое правоохранители проверяют школу, где пятиклассник с ножом напал на девочку и охранника. Вероятно, мальчик состоял на учете в ПДН. Об этом сообщила
пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
На место происшествия выезжал прокурор города Александр Строгалев. Предварительно установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете, заявили в ведомстве.
Во время проверки оценят исполнение требований об антитеррористической защищенности школы.
Поножовщина в школе произошла утром 7 апреля. Пятиклассник принес с собой складной нож и
бросился на одноклассницу.
Охранник стал разнимать их и мальчик ударил его острием в шею. В итоге мужчину увезли в больницу. Девочка пострадала не сильно — обидчик не смог пробить ее куртку.
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