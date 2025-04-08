Пытавшийся пырнуть ножом девочку школьник из Нового Уренгоя состоял на учете

В Новом Уренгое правоохранители проверяют школу, где пятиклассник с ножом напал на девочку и охранника. Вероятно, мальчик состоял на учете в ПДН. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

На место происшествия выезжал прокурор города Александр Строгалев. Предварительно установлено, что несовершеннолетний состоит на профилактическом учете, заявили в ведомстве.

Во время проверки оценят исполнение требований об антитеррористической защищенности школы.

Поножовщина в школе произошла утром 7 апреля. Пятиклассник принес с собой складной нож и бросился на одноклассницу.

Охранник стал разнимать их и мальчик ударил его острием в шею. В итоге мужчину увезли в больницу. Девочка пострадала не сильно — обидчик не смог пробить ее куртку.