Пятиклассник устроил поножовщину в школе в Новом Уренгое

Утром 7 апреля в одной из школ в Новом Уренгое произошло ЧП: ученик пятого класса, принесший с собой складной нож, бросился с ним на одноклассницу, а затем пырнул в шею охранника. Подробности о поножовщине сообщила Baza .

По информации источника Telegram-канала, девочка сильно не пострадала. Ученик не смог пробить ее куртку.

Но досталось охраннику, который кинулся их разнимать — мужчина получил ранение шеи. Из школы его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, добавил собеседник Baza.

Все обстоятельства случившегося и мотивы школьника, устроившегося поножовщину, устанавливаются. Официально данные о ЧП пока не подтверждены.