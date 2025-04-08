Пятиклассник устроил поножовщину в школе в Новом Уренгое

Утром 7 апреля в одной из школ в Новом Уренгое произошло ЧП: ученик пятого класса, принесший с собой складной нож, бросился с ним на одноклассницу, а затем пырнул в шею охранника. Подробности о поножовщине сообщила Baza.
По информации источника Telegram-канала, девочка сильно не пострадала. Ученик не смог пробить ее куртку.
Но досталось охраннику, который кинулся их разнимать — мужчина получил ранение шеи. Из школы его доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает, добавил собеседник Baza.
Все обстоятельства случившегося и мотивы школьника, устроившегося поножовщину, устанавливаются. Официально данные о ЧП пока не подтверждены.
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