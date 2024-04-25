Названа причина взрыва в поселке Лотошино | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 00:15 Названа причина взрыва в поселке Лотошино Источник 360.ru: в Лотошине взорвались старые брошенные в костер противогазы

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Взрыв в поселке Лотошино произошел из-за брошенных в костер противогазов. Нашедшие их четверо молодых людей наполнили регенеративные патроны жидкостью для розжига и бросили их в огонь. Об этом рассказал осведомленный источник 360.ru.

По словам собеседника, взрыв прогремел около полуночи недалеко от местной школы.

«Парни взяли противогазы и налили в них розжиг. Бросили их в костер и стали ждать, что будет. В итоге, бахнуло так, как будто салют взорвали», — заявил источник.

Собеседник добавил, что один из пострадавших получил сильные ожоги лица и остался без глаз. Еще у двоих открытые переломы ног.

Источник уточнил, что инициатором сжигания противогазов стал молодой человек, который получил сильные ожоги лица. Но для него это не первая подобная травма.

«Ему уже лицо собирали по частям несколько лет назад. Всем поселком деньги собирали. Также молодежь взяли баллон из-под монтажной пены и бросили в костер. В результате ему коду пересаживали, а он снова без лица остался», — подытожил собеседник.

Ставший свидетелем взрыва житель Лотшина заявил, что сначала услышал громкий звук, а после огромный клуб белого дыма, больше похожий на облако.

«Он низко шел на уровне пятого этажа, но размером с многоквартирный дом. В высоту — метра три-четыре и в длину метров 30-40», — заявил свидетель.

Всего пострадали четыре человека от 18 до 25 лет. В пресс-службе Минздрава Московской области уточнили, что в больницу доставили двух пострадавших. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Глава городского округа Лотошино Екатерина Долгасова сообщила, школа работает в штатном режиме, «никаких причин для паники нет».