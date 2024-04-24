Эксклюзив 24 апреля 2024, 10:17 Директор опровергла сообщения о взрыве в школе в Лотошине Директор школы в Лотошине: взрыва в учебном заведении не было

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Директор школы в Лотошине Александра Матюкина в беседе с «360» опровергла сообщения о том, что в учебном заведении якобы произошел взрыв. По ее словам, инцидент действительно был, но за пределами школьной территории. Случилось это минувшей ночью, все обстоятельства выясняются, пояснила она.

«В школе конкретно ничего не произошло, мы работаем в штатном режиме. Было что-то, это произошло за территорией школы ночью, поэтому пока точной информации нет, что это было. К школе это никак отношения не имеет, все тихо и спокойно, мы все работаем. Конечно, контроль усилили», — подчеркнула собеседница «360».

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Ранее информация о том, что в школе в Лотошине якобы произошел взрыв, появилась в ряде Telegram-каналов. По их информации, компания из семи человек следовала от микрорайона до станции через школу. На территории учреждения они увидели, что что-то тлеет на земле, а когда они приблизились, произошел взрыв. Официально эти данные не подтверждены. Все обстоятельства уточняются.