Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Лотошине | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 12:01 Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Лотошине Минздрав Подмосковья: после взрыва в Лотошине госпитализировали 2 человек РИА «Новости»

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После взрыва в рабочем поселке Лотошино госпитализировали двух пострадавших. Они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили 360.ru в пресс-службе Минздрава Московской области.

«В результате происшествия в Лотошине в больницы, подведомственные [подмосковному] Минздраву, госпитализированы двое пострадавших, оба в средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — сказал представитель министерства.

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Пострадали в общей сложности четыре человека от 18 до 25 лет, уточнил 360.ru представитель администрации Лотошина со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы. Самый младший из них получил отрытый перелом правой и осколочные ранения левой голеней, самый старший — множественные осколочные ранения ног и тела. У третьего юноши диагностировали осколочные ранения правой скулы, у четвертого — поверхностную травму головы. Последний ушел с места происшествия, но потом обратился в больницу.

ЕДДС уточнила, что информация о взрыве в поле в районе Колхозной улицы поступила 23 апреля в 23:49. Полиция выяснит, какое взрывчатое вещество использовали и каким образом оно там оказалось.

В соцсетях сообщали, что взрыв произошел в местной школе. Однако директор учреждения Александра Матюкина опровергла эту информацию.